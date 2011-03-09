Минэнергоугля: причины роста цен на нефтепродукты – мировые тенденции и отдельные импортеры

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объясняет рост розничных цен на нефтепродукты в стране мировыми тенденциями и деятельность отдельных импортеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, комментируя удорожание стоимости нефтепродуктов в Украине.

«Сейчас, к сожалению, негативные тенденции на рынке нефти и нефтепродуктов в мире, и это отображается на Украине. У нас есть существенные претензии к некоторым импортерам, которые используют, на наш взгляд, эту ситуацию и деятельностью которых сейчас занимается Антимонопольный комитет», - сказал министр.

При этом он отметил, что, несмотря на мировые тенденции, меры, предпринятые правительством, позволили Украине сгладить резкие скачки цен на топливо.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля по 4 марта 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,9-4,4% (в среднем на 4,2%).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 февраля по 4 марта т.г. средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 4,3%, с 7,95 до 8,29 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 4%, с 8,43 до 8,77 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 3,9%, с 8,82 до 9,16 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 4,4%, с 8,23 до 8,59 грн./л.