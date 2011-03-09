РФ размышляет о строительстве предприятия по сжижению газа на Черном море в рамках «Южного потока»

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил Минэнерго РФ рассмотреть возможность строительства в рамках «Южного потока» предприятия по сжижению газа на Черном море.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с министром энергетики России Сергеем ШМАТКО.

«Рассмотрите как возможную часть реализации проекта «Южный поток» строительство предприятия по сжижению газа на территории Российской Федерации в южном регионе на берегу Чёрного моря и возможность использования будущего завода по сжижению газа на Ямале в рамках проекта, который был недавно сформулирован компаниями «НОВАТЭК» и «Тоталь», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что надо просчитать стоимость транспорта из этого региона на европейский рынок и на другие мировые рынки.

«Мы с вами понимаем, что строительство заводов по сжижению раскрывает нам больше возможностей по диверсификации рынков сбыта. Но параллельно нам нужно поговорить с нашими коллегами в Европе и о том, чтобы совместно с ними поработать над проектами строительства сооружений по приёму сжиженного газа и по строительству сооружений по его разжижению и направлению в газотранспортную систему европейских партнёров», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что специалисты считают, что поставки на расстояние более 2,5 тыс. км газовозами становятся сопоставимыми по рентабельности с поставками по газотранспортным трубопроводам.

«Вот это всё просчитайте, пожалуйста, в течение недели и через неделю мне доложите», - сказал российский премьер, обращаясь к С.ШМАТКО.

Глава Минэнерго РФ отметил, что в рамках наших дискуссий с европейскими коллегами часто обсуждается вопрос иных альтернатив, в том числе по созданию производств сжиженного природного газа.

«В ходе последнего разговора с нашими европейскими коллегами, в том числе с Еврокомиссией, нам была сделана презентация альтернатив по прокладке, например, морской части трубы, в том числе в «Южном потоке», и по созданию производства сжиженного природного газа. Сейчас мы эту работу ведём», - сказал он.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.