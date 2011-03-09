Предприятия ТКЭ задолжали за газ 5,6 млрд. грн.

По состоянию на 4 марта 2011 г., согласно данным оперативного мониторинга, с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» 5,6 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный природный газ; уровень оплаты составил 48%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что почти половину этой суммы составляют долги теплопроизводителей 4 областей: Донецкой (976 млн. грн.), Днепропетровской (773 млн. грн.), Харьковской (718 млн. грн.) и Луганской (322 млн. грн.).

Значительной остается задолженность теплоэнергетиков Запорожской (288 млн. грн.), Одесской (272 млн. грн.), Киевской (222 млн. грн.), Львовской (210 млн. грн.), Полтавской (182 млн. грн.), Житомирской (129 млн. грн.), Черниговской (126 млн. грн.), Сумской (122 млн. грн.), Хмельницкой, (109 млн. грн.), Винницкой и Черкасской (по 100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (176 млн. грн.).

Задолженность в 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,7 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 45%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у предприятий ТКЭ Закарпатья (27%), Донецкой области (37%), АР Крым и Луганской области (по 39%), Кировоградской области и г. Севастополь (по 41%), Житомирской (43%), Днепропетровской (44%) и Харьковской областей (45%).

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплоснабжающих предприятий-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Пресс-служба отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.