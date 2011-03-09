Цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 2,2%

С 2 по 9 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,4-2,7% (в среднем на 2,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 2 по 9 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,4%, или 150 грн./тонна, – до 10640 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 2,3%, или 240 грн./тонна, – до 10840 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,5%, или 280 грн./тонна, – до 11590 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,7%, или 260 грн./тонна, – до 9790 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.