«Центрэнерго» завершило 2010 год с прибылью 9,6 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Центрэнерго» завершила 2010 год с чистой прибылью 9,616 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 252,249 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Вопрос распределения прибыли и начисления дивидендов собственникам акций АО по итогам 2010 года внесен в повестку дня собрания акционеров, запланированного на 29 марта т.г.

Справка УНИАН. ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности 10% принадлежат «Альфа-Банку».

В 2009 году «Центрэнерго» увеличило убыток в 1,2 раза – до 252,2 млн. грн.