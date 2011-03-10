Фьючерсы на нефть на NYMEX в среду снизились

Эскалация военных действий в Ливии и неожиданный рост запасов нефти в США в среду резко направили американские и европейские нефтяные фьючерсы в диаметрально противоположном направлении, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 64 цента – до 104,38 доллара за баррель. Давление на фьючерсы оказало гораздо более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе.

В то же время, по итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 2,88 доллара, или 2,6%, – до 115,94 доллара за баррель, что стало отражением опасений относительно перебоев с поставками из Ливии, где идут бои, а также волнений в некоторых других странах Ближнего Востока.

Разница в ценах, или спрэд между двумя контрактами, превысила 11 долларов, прежде чем упасть ниже 8 долларов в последние сессии. Исторически разница составляет менее 1 доллара.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,5 млрд. баррелей, о чем в среду сообщило Министерство энергетики. Рост превысил ожидания экономистов. Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, достигли рекордного максимума – 40,3 млн. баррелей.

Обширные запасы нефти в ключевом нефтехранилище столкнули американские фьючерсы против Brent в последние месяцы, создав неопределенность относительно мировых цен на нефть. Тогда как США не испытывают недостатка в запасах нефти, скатывание Ливии в гражданскую войну существенно подтолкнуло вверх цены на Brent.

В среду в Ливии прогремел ряд мощных взрывов и возникли пожары вблизи нефтяного комплекса в городе Рас-Лануф после того, как войска, лояльные Муаммару КАДДАФИ, атаковали укрепления повстанцев. Восставшие контролируют восточную часть страны, а силы, лояльные правящему режиму, – большую часть территорий вблизи столицы страны Триполи.

Военные действия снизили нефтедобычу в Ливии на 1 млн. баррелей в день, экспорта почти нет. Хотя Саудовская Аравия обязалась увеличить нефтедобычу, чтобы компенсировать эти потери, перспектива эскалации беспорядков в регионе способствовала резкому росту цен на нефть.

Кризис в Ливии в последние недели отодвинул на второй план данные по запасам нефти в США, хотя опубликованный в среду отчет и помог росту цен на топливо. Запасы бензина упали на 5,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 4,5 млн. баррелей. Аналитики ожидали куда меньшего сокращения запасов как бензина, так и дистиллятов.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 8,05 цента, или 2,7%, – до 3,0272 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 5,96 цента, или 2%, – до 3,0707 доллара за галлон.