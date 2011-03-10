Экологи Украины и России выступают против достройки новых реакторов на Хмельницкой АЭС

Экологические организации Украины и России направили открытое письмо председателю правления Сбербанка России Герману ГРЕФУ с призывом отказаться от планов кредитования достройки новых реакторов на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

В совместном обращении российская организация «Экозащита!» и Национальный экологический центр Украины указывают на то, что проект достройки 3-го и 4-го блоков несет в себе значительные риски финансового, технического и экологического характера, а также значительный репутационный риск для Сбербанка РФ.

В частности, в письме подвергается сомнению возможность своевременного возвращения и эффективного использования кредитных средств, поскольку законодательно в Украине еще не определен механизм возвращения ссуды на достройку энергоблоков. Эти опасения также подтверждаются примером неэффективного использования средств во время достройки 4-го блока Ривненской и 2-го блока Хмельницкой атомных электростанций, о чем сообщала пресс-служба Счетной палаты Украины.

Общественные экологические организации также обратили внимание руководства Сбербанка России на высокий риск коррупции при проведении закупок для деятельности российской корпорации «Росатом», которая будет активно участвовать в проекте достройки, что еще больше снизит эффективность использования выделенных кредитных средств.

Учитывая отсутствие технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций проекта достройки энергоблоков, экологи провели предварительную оценку, которая показала, что достройка реакторов может оказать значительное влияние на окружающую среду далеко за пределами самой станции. Например, увеличение мощности ХАЭС может привести к разрушению водного баланса реки Горынь, объем годового стока которой не позволит осуществлять охлаждения 4-х энергоблоков ХАЭС. Опасение экологических организаций по этому вопросу разделяет и Государственное агентство водных ресурсов Украины. Строительство энергоблоков началось в середине 1980-х годов и было остановлено согласно мораторию в 1990 году. При этом сооруженные конструкции не были законсервированы и простояли «под открытым небом» 25 лет. В своем отчете о проведении государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Государственный комитет ядерного регулирования Украины также подвергает сомнению надежность и долговечность существующих конструкций под 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС.

«В Украине сегодня есть значительные избыточные мощности, на которые нет сейчас, и в ближайшем будущем не предполагается, соответствующего спроса. Вместо того, чтобы строить два атомных реактора, намного эффективнее было бы направить средства на реконструкцию и модернизацию 3-4 ГВт тепловых станций, катастрофическое состояние которых вызывает большую обеспокоенность. Еще одной альтернативой являются проекты по энергоэффективности, снижению потребления энергоносителей и использованию местных возобновляемых источников энергии», - отметил координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО.

В свою очередь, сопредседатель группы «Экозащита» Владимир СЛИВЯК заявил, что финансирование достройки ХАЭС приведет не только к значительному росту экологических рисков, но и к увеличению объемов ядерных отходов, которые вывозятся в Россию.

«А учитывая кредитную историю между двумя странами (кредитование российскими банками газовых поставок в Украину), надеяться на возвращение ссудных средств было бы наивно. Мы призываем Сбербанк не финансировать этот проект, ведь он не только повысит риск аварий на АЭС невдалеке от границ России, но и способствует превращению России в международную ядерную мусорную свалку», - сказал он.