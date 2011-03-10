Минэнергоугля считает цену на бензин нормальной

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает приемлемой сегодняшнюю цену на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА в ходе прямой телефонной линии сегодня в Киеве.

«Сегодняшняя цена (на бензин – УНИАН), она является достаточно высокой, но она является приемлемой. Мы видим, что фактически транспортные потоки не уменьшились, все кто ездил, они продолжают ездить», – сказал он.

Также В.МАКУХА отметил, что текущие цены на бензин не являются критическими для экономики страны.

По данным «Консалтинговой группы А-95», средние розничные цены в Украине по состоянию на 10 марта 2011 года составили: бензин А-78/80 – 8,54 грн/литр; А-92 – 9,02 грн/литр; А-95 – 9,41 грн/литр; ДТ – 8,83 грн/литр.

В то же время участники рынка отмечают, что в настоящее время оправданная средняя цена А-95 в рознице должна составлять уже около 10,20 грн./литр, дизельного топлива – 9,50 грн/л.

Как сообщалось, премьер-министр Николай АЗАРОВ считает необоснованными заявления о необходимости снижения цен на нефтепродукты ввиду роста цен на нефтяное сырье в мире.