Среднегодовая цена российского газа для Украины может превысить 300 долларов

Среднегодовая цена на поставляемый ОАО «Газпром» природный газ для Украины в текущем году может превысить 300 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз в ходе прямой телефонной линии сделал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Цена, я говорю о среднегодовой, может быть в районе 300 долл. или выше. Т.е. в четвертом квартале цена будет выше 300 (долл.), но по году где-то в этом районе», - сказал он.

Напомним, цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. за тыс. куб. м.