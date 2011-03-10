НКРЭ в апреле может повысить цены на газ для населения - Минэнергоугля

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в середине апреля может принять решение о повышении цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА в ходе прямой телефонной линии, организованной газетой "Комсомольская правда в Украине".

«Сейчас НКРЭ рассматривает вопрос повышения цен на газ. Возможно, в середине апреля будут приняты какие-либо решения», - сказал замминистра, не уточнив других подробностей.

В пресс-службе НКРЭ пока не комментируют заявление замминистра.

Напомним, проект меморандума правительства Украины и Международного валютного фонда в рамках второго пересмотра программы сотрудничества предусматривает повышение НКРЭ до июля 2011 года цен на природный газ для населения в целом на 30%.

НКРЭ своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

Справка УНИАН. Действующая система дифференциации цен на природный газ для населения в зависимости от годового объема потребления, наличия или отсутствия прибора учета действует с 1 января 2007 года.

Населению поставляется природный газ украинского происхождения, добываемый предприятиями, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.