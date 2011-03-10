АМКУ завершит в марте расследование импорта «Ливелой» нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершит расследование относительно безакцизного импорта компанией «Ливела» нефтепродуктов до конца марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания АМКУ сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий КРАВЧЕНКО.

Данное расследование было начато по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«По предварительной информации, в конце прошлого года эта компания без надлежащего таможенного оформления завезла горюче-смазочные материалы и занимала монопольное положение на рынке бензинов, что составляет более 35%...» - сказал Ю.КРАВЧЕНКО.

Кроме того, по его словам, комитет в настоящее время расследует дело в отношении 5 основным импортерам нефтепродуктов по факту сговора на рынке бензина.

«Есть дело АМКУ относительно 5 основных импортеров нефтепродуктов, дело открыто еще в начале года по признакам установления цен без экономически обоснованных причин. Сейчас завершается расследование, и расчетная сумма штрафов составит от 300 млн. грн.», - отметил Ю.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины заявил, что из-за ввоза нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 3 млрд. грн.

ДП «Ливела» начало безналоговый импорт нефтепродуктов в августе 2010 года. С 24 ноября 2010 года, по данным Гостаможни, безналоговый импорт товаров не осуществляется.

В начале декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил АМКУ расследовать ситуацию с безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов предприятием «Ливела» в Украину.

Справка УНИАН. ДП «Ливела» является дочерним предприятием украинско-польского совместного предприятия ООО «Тайстра», которое в судебном порядке добилось права на импорт нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также электроэнергии без уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Безналоговый импорт стал возможен согласно решению Автозаводского районного суда г. Кременчуга (Полтавская обл.) от 19 января 2004 года и определению Харьковского апелляционного суда от 31 мая 2010 года.

Высший админсуд своим определением от 22 декабря 2010 года оставил в силе решение Харьковского апелляционного суда от 31 мая 2010 года, которым было закрыто производство по делу о законности ввоза дочерней компанией «Ливела» нефти и нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС.

Принимая данные решения, суды руководствовались нормами закона «О защите иностранных инвестиций», принятом в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.