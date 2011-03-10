«Укрэнерго» в апреле выставит на аукцион 245 МВт Бурштынского сечения

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту

электроэнергии в апреле доступ к пропускной способности сечения «Остров Бурштынской ТЭС - энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии» мощностью 245 МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, всего на апрельский аукцион будет выставлен доступ к межгосударственному сечению в объеме 1,96 тыс. МВт по 5 направлениям.

Помимо Бурштынского сечения, на торги будет выставлен доступ к украинско-польскому сечению «Добротворская ТЭС - Замость (Польша)» мощностью 215 МВт, а также к украинско-молдавским магистральным межгосударственным сетям "ОЭС Украины - Молдавская энергосистема" мощностью 350 МВт.

Также на аукцион выставляется доступ к украинско-белорусскому сечению в объеме 150 МВт с возможностью экспорта с 1 по 15 и с 20 по 30 апреля.

Также на аукцион выставлено 1 тыс. МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Проведение аукциона запланировано на 16 марта.

Напомним, с начала года НЭК «Укрэнерго» не смогла провести ни одного результативного месячного аукциона по экспорту электроэнергии в связи с отсутствием заявок от потенциальных участников.