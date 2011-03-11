Россия нашла альтернативу морской части «Южного потока»

Москва. Россия рассматривает возможность строительства на Черном море мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) как альтернативы морской части газопровода «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России по итогам рабочей встречи премьер-министра России Владимира ПУТИНА и министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО.

В сообщении Минэнерго РФ говорится, что реализация «Южного потока» несет в себе определенные риски внешнего характера, в том числе связанные с вступлением в силу так называемого Третьего энергетического пакета. В частности, это правовые и имущественные риски строительства газотранспортной инфраструктуры на территории европейских стран; отсутствие четкого понимания лимитов по резервированию мощностей под прокачку российского газа по газопроводу «Южный поток»; отсутствие четких прогнозов потребления природного газа странами ЕС, особенно учитывая стремление ряда стран приоритетно развивать альтернативные источники энергии, замещая ими природный газ в энергобалансе.

Глава Минэнерго России заявил, что «в рамках наших дискуссий с европейскими коллегами часто обсуждается вопрос иных альтернатив. В том числе по созданию производств сжиженного природного газа. В ходе последнего разговора с нашими европейскими коллегами, в том числе с Еврокомиссией, нам была сделана презентация альтернатив по прокладке, например, морской части трубы, в том числе – в «Южном потоке», и по созданию производства сжиженного природного газа».

«В связи с этим рассматривается возможность строительства мощностей по производству СПГ на Черном море как альтернативы морской части газопровода «Южный поток», а также использование мощностей проекта «Ямал СПГ» для поставок газа нашим партнерам по «Южному потоку», - подчеркивается в сообщении Минэнерго РФ.

Также отмечается, что при этом гибкость поставок СПГ позволяет российской стороне вести диалог со всеми странами акватории Черного моря как в части поставок природного газа для внутренних нужд, так и для последующей транспортировки до конечного потребителя.

В ходе встречи С.ШМАТКО отметил, что «строительство регазификационных терминалов в Европе и в Южной Европе - это очень перспективная вещь».

Отмечается, что в настоящий момент российской стороной рассматриваются все возможные варианты транспортировки российского газа в страны ЕС с точки зрения гарантированного обеспечения поставок газа потребителям экономически эффективным образом. В целом данная энергетическая политика направлена на улучшение возможностей по диверсификации рынков сбыта российского газа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта В.ПУТИН поручил Минэнерго РФ рассмотреть возможность строительства в рамках «Южного потока» предприятия по сжижению газа на Черном море.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдет по дну Черного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.