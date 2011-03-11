Фьючерсы на нефть снизились, несмотря на сообщения о протестах в Саудовской Аравии

Нефтяные фьючерсы в четверг снизились в цене, несмотря на поступившие во второй половине дня сообщения о протестах в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим мировым экспортером нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,68 доллара, или на 1,6%, до 102,70 доллара за баррель.

Цены на нефть марки Brent по итогам торгов на ICE снизились на 51 цента до 115,43 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии фьючерсы достигли минимума 113,52 доллара за баррель.

Полиция Саудовской Аравии открыла огонь и ранила трех демонстрантов, пытаясь разогнать несколько сот собравшихся человек, которые требовали освобождения заключенных, сообщило агентство AFP со ссылкой на очевидца.

На пятницу в Саудовской Аравии запланирован "день гнева", в преддверии которого поступают сообщения о столкновениях, которые порождают опасения относительно нарастания нестабильности в этой богатой нефтью стране.

Тем не менее, этих сообщений оказалось недостаточно, чтобы затмить растущие опасения относительно экономики в целом.

Дефицит внешней торговли Китая в феврале составил 7,3%, причем импорт вырос на 19,4% за счет более высоких затрат на энергоносители и продукты питания. Тем временем агентство Moody`s в четверг понизило рейтинг Испании, что вызвало резкое падение евро и цен на европейские облигации.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 26 тыс. до 397 тыс., превысив ожидания аналитиков.

В связи с продолжением военных действий в Ливии нефтедобыча в этой стране сократилась до 500 тыс. баррелей в день с 1,6 млн. баррелей до начала конфликта.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов упали на 0,76 цента до 3,0196 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 2,58 цента до 3,0449 доллара за галлон.