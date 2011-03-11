АМКУ разберется с подорожанием бензина на следующей неделе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершит расследование относительно основных игроков рынка нефтепродуктов по факту резкого повышения цен на бензин уже на будущей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования комитет провел слушание с ответчиками по делу и проанализировал предоставленные субъектами ведения хозяйства возражения.

При определении размера штрафных санкций комитет учтет влияние поведения ответчиков на рост цен на рынке топлива, в том числе на АЗС.

Как известно, за нарушение конкурентного законодательства предусматривается наложение штрафа в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Напомним, 4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Как выяснил комитет, нефтетрейдеры без экономического обоснования повысили стоимость топлива и неоднократно выходили за пределы рекомендуемой цены, рассчитанной экспертно-аналитической группой по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов.

Ответчиками по делу выступают ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг» и СП ООО «Кершер».