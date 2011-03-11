За неделю цены на нефтепродукты в Украине выросли на 3,8% - эксперты

С 4 по 11 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,6–4,1% (в среднем на 3,8%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 4,1% - с 8,29 грн./литр до 8,63 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 3,8% - с 8,77 грн./литр до 9,10 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 3,6% - с 9,16 грн./литр до 9,49 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 3,8% - с 8,59 грн./литр до 8,92 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.