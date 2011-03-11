КМУ изучает возможность закрытия заправок поставщиков бензина при завышении цен - Азаров

Правительство изучает возможность введения процедуры закрытия заправок поставщиков нефтепродуктов в случае завышения ими цен на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что такой механизм действует в США.

«В США, кстати, действует закон, по которому антимонопольные органы в случае превышения цены (на бензин – УНИАН) имеют право закрыть заправки – опечатать их. Вот мы думаем, не стоит ли нам прибегнуть к такому американскому рыночному механизму», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что заправок в Украине на сегодняшний день более чем достаточно.

«У нас более чем достаточно заправок, и если кто-то начнет играться - вот такую жесткую меру применить. По-другому выходить (из ситуации – УНИАН) нельзя», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что 60% топлива в Украине - импортного производства, которое поставляют преимущественно три компании. И есть основания полагать, что повышение цены на бензин происходит по взаимному согласию этих компаний.

«Сейчас правительство ведет антимонопольное расследование, потому что очень странно, что три компании как-то одновременно поднимают цены и выходят за рамки того коридора, который устанавливается. Очень странно», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что нефтепродукты, производимые в Украине, всегда почти на 50 коп. дешевле, чем нефтепродукты, которые реализуют эти три компании.

Н.АЗАРОВ отметил, что решительные меры по недопущению необоснованного повышения цены на бензин будут приняты после того, как в стране будут сделаны достаточные запасы нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Как выяснил комитет, нефтетрейдеры без экономического обоснования повысили стоимость топлива и неоднократно выходили за пределы рекомендуемой цены, рассчитанной экспертно-аналитической группой по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов.

Ответчиками по делу выступают ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг» и СП ООО «Кершер».

Комитет рассчитывает завершить расследование относительно основных игроков рынка нефтепродуктов по факту резкого повышения цен на бензин уже на будущей неделе.