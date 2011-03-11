Азаров: Тимошенко была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что экс-руководитель правительства Юлия ТИМОШЕНКО была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Почему все-таки госпожа ТИМОШЕНКО подписала эти соглашения? Может быть потому, что ей простили долги – 450 млн. долларов, и Россия забыла как-то странно вдруг о такой серьезной задолженности. Может быть, забыли о векселях, которые были выданы «Нефтегазом» и некой компании «Босфор», и потом были учтены Министерством обороны России. Как-то странно Россия забыла, что самое интересное - все это делалось в преддверии президентских выборов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что неоднократно спрашивал у председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА, каким образом Россия повлияла на Ю.ТИМОШЕНКО, что она согласилась подписать газовые соглашения. При этом Н.АЗАРОВ не сообщил, что же ему ответил В.ПУТИН.

Кроме того, премьер-министр Украины заявил, что именно Ю.ТИМОШЕНКО на переговорах с В.ПУТИНЫМ согласилась на продление на 50 лет срока аренды Черноморским флотом России военных баз в Крыму.