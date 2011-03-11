Глава госконцерна «Ядерное топливо» Амосова вошла в состав совета директоров МЦОУ

Акционеры ОАО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ, Ангарск, РФ) избрали в состав совета директоров общества генерального директора государственного концерна «Ядерное топливо» (Киев) Татьяну АМОСОВУ.

Об этом УНИАН сообщили в госконцерне со ссылкой на соответствующее решение, принятое на собрании акционеров общества 9 марта т.г.

Согласно сообщению, на собрании был переизбран новый состав совета директоров МЦОУ в составе 7 человек.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года госконцерн "Ядерное топливо" завершил процедуру приобретения 10% МЦОУ. Акции были приобретены украинским концерном за 2,6 млн. российских рублей.

Справка УНИАН. В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана – топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

Акционерами ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (80% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций) и государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций). С 2008 года мероприятия по вступлению к МЦОУ осуществляет ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (планируется закупка 10% акций).

В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».