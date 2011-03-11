Перспектива добычи сланцевого газа в Украине на достаточно высоком уровне – Бакулин

Перспектива добычи сланцевого газа в Украине на достаточно высоком уровне.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН, отвечая на вопрос о перспективности добычи этой разновидности углеводородов.

«Те первые исследования, которые сегодня проведены, свидетельствуют о том, что перспектива разработки сланцевого газа в Украине есть, и она на достаточно высоком уровне. Уже более детально мы сможем подтвердить это, когда сделаем первые исследования, то есть пробурим скважины, и убедимся насколько большие эти залежи», - сказал он.

Е.БАКУЛИН подчеркнул, что для добычи сланцевого газа необходимо привлекать опыт мировых компаний, поскольку украинские компании не имеют достаточно средств и современных технологий.

«Мы считаем, что «Нафтогаз» должен привлечь мировой опыт компаний, поскольку сегодня мы свои скважины бурим в 10-20 раз дольше, чем те, кто имеет опыт мировых компаний. Если нам все эти работы делать самостоятельно, тогда где же на все брать деньги, у нас просто не хватит средств и мы будем разрабатывать долгие и долгие годы. Нужны десятки миллиардов долларов», - отметил Е.БАКУЛИН.

Справка УНИАН. Сланцевий газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевий газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Наибольшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевий газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует вовлечь международных инвесторов в изучение и разработку украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.