Еврокомиссия выделила Украине 0,6 млн. евро на внедрения чистых угольных технологий

Европейская комиссия выделила Украине 625 тыс. евро на реализацию совместного проекта изучения перспектив применения в тепловой энергетике чистых угольных технологий, а также захоронения диоксида углерода.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация проекта состоялась в пятницу в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Проект реализуется в рамках Меморандума между Украиной и Европейским Союзом о сотрудничестве в энергетической отрасли от декабря 2005 года.

В рамках проекта, исполнителем которого является Институт угольной энерготехнологии НАН Украины, планируется проанализировать состояние и перспективы внедрения технологий очистки дымовых газов на украинских ТЭС, разработаны предложения к технико-экономическому обоснованию для внедрения чистых угольных технологий в Украине.

Результаты исследований будут предоставлены украинским энергогенерирующим компаниям, Минэнергоугля и Минэкологии.

В рамках присоединения к Энергетическому сообществу в сентябре 2010 года Украина взяла на себя обязательство по выполнению положений ряда директив, направленных на защиту окружающей среды, в частности, директивы ЕС 2001/80 "Об

ограничении выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных установок

сжигания".

Справка УНИАН. Тепловые электростанции Украины имеют один из худших уровней технико-экономических и экологических показателей в Европе. Основное оборудование украинских ТЭС введено в эксплуатацию в 60-70 годы прошлого века и спроектировано по нормам 50-х годов.

В Украине сооружено 14 ТЭС, на которых эксплуатируются 104 энергоблока, 96 из которых - угольные. Большинство пылеочистных аппаратов, установленных на угольных энергоблоках, не позволяют соблюдать директиву ЕС 2001/80, а установки очищения дымовых газов от оксида серы и азота на них вообще отсутствуют. Только 62% пылеугольных блоков оснащены электрофильтрами, эффективность золоулавливания которых колеблется от 92 до 99%. Кроме того, устоявшаяся тенденция увеличения зольности сжигаемого на украинских ТЭС угля (показатель достигает в среднем 38%) приводит к тому, что выбросы золы в атмосферу составляют до 0,5 млн. тонн в год.