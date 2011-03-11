Бакулин: запасы углеводородов на шельфе Черного моря могут на много лет покрыть потребности Украины

Запасы углеводородов на шельфе Черного моря могут на много лет покрыть потребности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН.

«Кроме суши, мы также планируем увеличить перспективу разработки и исследования шельфа Черного моря. Предварительные исследования, которые сегодня есть, показывают, что там действительно серьезные запасы, которые на много лет могут обеспечить потребности нашей страны», - сказал он.

Говоря о добыче газа на суше, Е.БАКУЛИН отметил, что НАК «Нафтогаз Украина» будет внедрять новые технологии добычи газа на истощенных месторождениях, а также планирует разведывать новые месторождения, в том числе и нетрадиционные.

«Планируется разведка новых месторождений, как традиционного использования газа, так и нетрадиционных методов: сланцевых газов, шахтного метана», - сказал Е.БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает, что привлечение международных нефтегазовых компаний и новейших технологий является необходимым и приоритетным условием разработки крупных месторождений углеводородов в Украине.

Как отмечают в пресс-службе министерства, освоение Черноморского шельфа и крупных нефтегазовых месторождений сухопутной части Украины является одной из стратегических задач экономического развития страны.

По данным специалистов Минэнергоугля, разработка любых крупных месторождений является достаточно высоко рискованным делом. Среди этих рисков можно отметить такие, как: неопределенность рыночной цены нефти и газа, коррекции в оценке запасов и себестоимости добычи, достоверные экономические риски, возможные расходы на программы безопасности окружающей среды и др.

Для минимизации указанных рисков во время разработки крупных месторождений во всем мире привлекаются транснациональные нефтегазовые компании, которые имеют необходимые технологии и возможности привлечения больших финансовых займов. В Украине речь идет о необходимости привлечения компаний, которые имеют технологии разработки глубоководных месторождений (Черноморский шельф) и добычи нетрадиционных видов газа (сланцевый и шахтный метан).

Кроме того, консолидация ресурсов для выполнения крупномасштабных проектов может быть обеспечена путем объединения компаний в консорциумы.

Напомним, что Кабинет министров Украины дал согласие на заключение договора о совместной деятельности между Государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и ОАО “Лукойл” по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

В соответствующем распоряжении КМУ (№2361 от 20 декабря 2010 г.) отмечается, что решение принято по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Распоряжением предусматривается, что объектом совместной деятельности является разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений. Доля ГАО “Черноморнефтегаз” в совместной деятельности должна составлять не менее 50%, вкладом “Черноморнефтегаза” является геолого-экономическая оценка запасов нефти, природного газа и сопутствующих компонентов указанных месторождений. Вкладом ОАО “Лукойл” являются финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для соблюдения параметров, предусмотренных проектами по разведке и добыче нефти и природного газа на указанных месторождениях.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».