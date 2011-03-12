Тарифы на газ для населения после повышения на 30% подниматься не будут - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что повышение тарифов на газ для населения на 30% в текущем году будет последним в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Это последнее повышение. С МВФ мы вели долгие переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ,

При этом он подчеркнул, что ранее, по условиям сотрудничества с МВФ, тарифы на газ для населения необходимо было поднять весной 2011 года на 50%.

Н.АЗАРОВ отметил, что в том числе в результате повышения тарифов, в текущем году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» будет сокращен до 8,5 млрд. грн., а в 2012 году «Нафтогаз» будет бездефицитной компанией.

Напомним, что по предварительной договоренности с МВФ тарифы на газ для населения в текущем году планируется повысить в апреле и июле в общем объеме на 30%.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, по данным председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики планирует в конце отопительного сезона повысить тарифы на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 26%.

Утверждение Советом директоров МВФ Меморандума о получении Украиной очередного транша кредита МВФ ожидается в марте т.г. после принятия закона о пенсионной реформе.