Цены на нефть в пятницу снизились на фоне остановки НПЗ в Японии

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 11 марта, снизились на фоне мощного землетрясения в Японии, которое привело к остановке части нефтеперерабатывающих заводов в стране, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,54 доллара - до 101,16 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,59 доллара - до 113,84 доллара за баррель.

В пятницу крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Nippon Oil & Energy Corp остановила три своих НПЗ из-за сильнейшего за всю историю страны землетрясения, магнитуда которого составила 8,9 баллов. Один из своих НПЗ остановила из-за пожара японская нефтяная компания Cosmo Oil Co. В целом оказалось парализовано около 20% нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Япония занимает третье место в мире по объему потребления нефти после США и Китая.