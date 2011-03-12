Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».
«В этом году финансовый план («Нафтогаза» - УНИАН), который мы на заседании правительства утвердили, составляет дефицит 8,5 млрд. А в следующем году, безусловно, он будет нулевым», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что в 2010 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составлял 60 млрд. грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.