Уровень радиации в здании японской АЭС превысил норму в тысячу раз

В Японии на атомной электростанции Fukushima-Daiіchi в префектуре Фукусима, пострадавшей от сильного землетрясения, резко вырос уровень радиации. Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на японское агентство Киодо, проверка в зале управления первого реактора этой АЭС выявила тысячекратное превышение нормы.

Между тем японские власти расширили до 10 километров радиус эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вокруг АЭС, сообщает агентство DPA.

В ночь на субботу в Японии зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,6 балла. Подземные толчки произошли в это раз в префектуре Ниигата на северо-западном побережье Японии, вдали от региона, пострадавшего в пятницу от землетрясения силой 8,8 балла и цунами.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по ядерному регулированию, ссылаясь на официальную информацию полученную по каналам МАГАТЭ, сообщает, что 12 марта на энергоблоке №1 АЭС Fukushima-Daiіchi был осуществлен аварийный превентивный сброс избытков радиоактивной парогазовой смеси из-под защитной оболочки. Сброс был осуществлен с целью сохранения целостности защитной оболочки реакторной установки.

Вследствие этого, из-за повышения уровня мощности гамма-излучения на площадке АЭС Fukushima-Daiіchi, принято решение об эвакуации населения из 10-км зоны этой АЭС. По предварительным оценкам данное событие классифицируется по уровню 4 по международной шкале INES - «авария без значительного риска за пределами площадки АЭС». В то же время по данным МАГАТЭ топливо в активных зонах энергоблоков №1-3 японской АЭС надежно охлаждается теплоносителем. В настоящее время на площадку АЭС прибыли передвижные дизельные электростанции и завершается их подключение к системам энергоблоков для обеспечения их бесперебойной работы. По данным МАГАТЭ, в результате вчерашнего землетрясения на 4 японских АЭС состоялось автоматическое отключение 11 энергоблоков из 55 эксплуатируемых в Японии. Наиболее критическая ситуация сложилась на АЭС Fukushima-Daiіchi, которая имеет 6 блоков BWR (кипящие одноконтурные корпусные реакторы с водой под давлением).