Уровень гамма-излучения в Украине в связи с аварией на японской АЭС не повысился - Госинспекция ядерного регулирования

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) заявляет о том, что на территории Украины не наблюдается никакого повышения уровня мощности дозы гамма-излучения в связи с аварией на японской АЭС Fukushima-Daiіchi, а украинские АЭС работают в штатном режиме.

Об этом сказано в официальном сообщении украинского атомного регулятора, размещенном на его сайте.

ГИЯР, ссылаясь на официальную информацию, полученную по каналам МАГАТЭ, сообщает, что 12 марта на энергоблоке №1 АЭС Fukushima-Daiіchi был осуществлен аварийный превентивный сброс избытков радиоактивной парогазовой смеси из-под защитной оболочки. Сброс был осуществлен с целью сохранения целостности защитной оболочки реакторной установки.

Вследствие этого, из-за повышения уровня мощности гамма-излучения на площадке АЭС Fukushima-Daiіchi, принято решение об эвакуации населения из 10-километровой зоны этой АЭС. По предварительным оценкам, данное событие классифицируется по уровню 4 по международной шкале INES - «авария без значительного риска за пределами площадки АЭС».

В то же время, по данным МАГАТЭ, топливо в активных зонах энергоблоков №1-3 японской АЭС надежно охлаждается теплоносителем. В настоящее время на площадку АЭС прибыли передвижные дизельные электростанции и завершается их подключение к системам энергоблоков для обеспечения их бесперебойной работы.

По данным МАГАТЭ, в результате вчерашнего землетрясения на 4 японских АЭС произошло автоматическое отключение 11 энергоблоков из 55 эксплуатируемых в Японии. Наиболее критическая ситуация сложилась на АЭС Fukushima-Daiіchi, которая имеет 6 блоков BWR (кипящие одноконтурные корпусные реакторы с водой под давлением). На момент землетрясения в работе находились энергоблоки №1 (460 МВт), №2 (784 МВт) и №3 (784 МВт). Блоки №№4-6 находились в планово-предупредительном ремонте.

После остановки реакторных установок блоков №№1-3 и надежного глушения цепной реакции деления, охлаждение активных зон проводилось штатными системами. Но постепенно в результате землетрясения было утрачено внешнее питание энергоблоков от открытого распределительного устройства, и в последующем произошло аварийное отключение дизель-генераторов систем безопасности в результате их залива морской водой. Блоки перешли на охлаждение активных зон пассивными системами безопасности с помощью аккумуляторных батарей.