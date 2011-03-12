Украина в январе-феврале увеличила транзит газа в страны Европы на 6,6%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-феврале т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 6,6%, или на 1,198 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., до 19 млрд. 327,05 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-феврале т.г. увеличилась на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 34 млрд. 901,26 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.