«Нафтогаз» завершил 2010 год с чистым убытком 21,4 млрд. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила 2010 год с чистым убытком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 91 млрд. 258,096 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 22,7% – до 107 млрд. 201,064 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.