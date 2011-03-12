В районе АЭС в Фукусиме произошло новое землетрясение

На севере Японии в префектуре Фукусима вечером в субботу произошло новое землетрясение магнитудой 6.0, сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал NHK.

Землетрясение произошло в 22:15 (17:15 по киевскому времени), его магнитуда составила 6.0.

В субботу на АЭС в Фукусиме произошла утечка радиации. В воздухе в районе АЭС выявлен радиоактивный цезий, который образуется при реакции ядерного деления. По предварительным данным, цезий мог распространиться в воздухе из-за сплава топлива в одном из реакторов.

Позднее генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что во второй половине дня уровень радиации в воздухе после взрыва атомной электростанции снизился.

Эвакуация жителей в районах двух АЭС все еще продолжается. Зона эвакуации уже дважды за сутки увеличивалась: сначала с трех до десяти километров, а после до 20 км.

Как сообщал УНИАН, сильнейшее землетрясение магнитудой 8,9 произошло в пятницу у побережья Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 24 километров.

Число погибших в Японии в результате катастрофического землетрясения превысило 1300 человек.

В городе на северо-востоке Японии пропавшими без вести числятся почти 10 тысяч человек.