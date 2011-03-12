Реактор АЭС в Японии будут охлаждать морской водой в течение десяти дней

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявляет, что для охлаждения реактора на атомной электростанции «Фукусима-1», где сегодня произошел взрыв, будет использоваться морская вода.

«Ядерный реактор защищен металлическим контейнером. Мы решили заполнить контейнер морской водой, чтобы охладить реактор», - сказал Ю.ЭДАНО, передает «Газета.Ru».

«На данный момент никаких существенных изменений в уровне радиации за пределами реактора не зафиксировано. Поэтому мы призываем всех сохранять спокойствие», - подчеркнул генсек.

Также он добавил, что для заполнения контейнера вокруг реактора понадобится около десяти часов, а для полного охлаждения – десять дней.

В субботу на АЭС в Фукусиме произошла утечка радиации. В воздухе в районе АЭС выявлен радиоактивный цезий, который образуется при реакции ядерного деления. По предварительным данным, цезий мог распространиться в воздухе из-за сплава топлива в одном из реакторов.

Позднее генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что во второй половине дня уровень радиации в воздухе после взрыва атомной электростанции «Футусима-1» снизился.

Эвакуация жителей в районах двух АЭС все еще продолжается. Зона эвакуации уже дважды за сутки увеличивалась: сначала с трех до десяти километров, а после до 20 км.