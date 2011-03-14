Высокие цены на бензин в Украине обусловлены отсутствием конкуренции – Азаров

Высокие цены на бензин в Украине обусловлены отсутствием конкуренции на рынке.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью телеканалу ICTV.

«Почему у нас сейчас импортируется бензин по (высокой - УНИАН) цене и на него накручивается маржа, то есть сверхдоход предприятиями-импортерами? Да потому, что нет конкуренции», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам задачей правительства является необходимость наладить собственное производство бензина и восстановить работу нефтеперабатывающих заводов.

«Мы хотим удержать те цены, которые позволят нашим людям приобретать этот товар. Здесь должна совмещаться рыночная конкуренция, рыночные условия и государственное регулирование в той части, в какой это необходимо», - подчеркнул глава правительства.