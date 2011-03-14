Язев: вступление Украины в Энергетическое Сообщество создало проблемы для модернизации ее ГТС

Москва.Вступление Украины в Энергетическое Сообщество создало проблемы для модернизации ее газотранспортной системы (ГТС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил глава Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

«Вступление Украины в эту международную организацию уже создало дополнительные проблемы для ее газотранспортной сети. Известно, украинская газотранспортная сеть нуждается в реконструкции, и эта необходимость усиливается с каждым годом», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он подчеркнул, что в условиях, когда транзитер не знает, сколько на одном конце трубы возьмут газа, а сколько на другом закачают, думать о возврате инвестиций сложно.

«Задача для экспертов: для реконструкции и модернизации украинской ГТС некая компания выпустила бонды. Спрашивается: получат ли эти бонды гарантии Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развитии? Как эти бонды будут котироваться в случае действия Третьего энергопакета? И найдется ли предприниматель, который пойдет на выпуск таких бондов в отсутствие гарантий возврата инвестиций», - сказал В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества".

Верховная Рада Украины ратифицировала данный Протокол 15 декабря.

Справка УНИАН. Участниками Энергетического Сообщества являются Европейское Сообщество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического Сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.