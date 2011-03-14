АМКУ может оштрафовать нефтетрейдеров на 1 млрд. грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может оштрафовать нефтетрейдеров на сумму до 1 млрд. грн. за резкий рост цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«На завершающей стадии расследование АМКУ в отношении ценового сговора главных операторов внутреннего рынка нефтепродуктов. Если этот факт будет доказан, то на нефтетрейдеров могут быть наложены беспрецедентные санкции – до 1 млрд. грн.», - сказал министр.

По мнению Ю.БОЙКО, неконтролированный рост цен на топливо может стать одним из главных факторов возникновения второй волны мирового экономического кризиса. Это вызов, который стоит не только перед Украиной, но и перед всей мировой экономикой, отметил министр.

Как сообщалось, АМКУ планирует 15 марта огласить решение в деле по факту резкого роста цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года в основных сетях автозаправочных станций Украины.

Напомним, 4 января этого года Антимонопольный комитет начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Как выявил комитет, нефтетрейдеры без экономического обоснования повысили стоимость топлива и неоднократно выходили за пределы рекомендуемой цены, рассчитанной экспертно-аналитической группой по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов.

Ответчиками по делу выступают ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг» и СП ООО «Кершер».