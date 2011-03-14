Украина планирует увеличить переработку нефти за счет модернизации НПЗ

Украина планирует в текущем году увеличить переработку нефти на 26%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млн. тонн за счет модернизации НПЗ.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Минэнергоугля совместно с отечественными нефтепереработчиками уже разработали план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. Мы планируем увеличить переработку нефти до 14 млн тонн в текущем году и производство нефтепродуктов за счет модернизации украинских НПЗ», – сказал он.

Также министр отметил, что, кроме того, для проведения посевной кампании Минэнергоугля уже согласовало с Минагропродом поставку топлива производителям сельскохозяйственной продукции.

«В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» обеспечит формирование резерва низкооктановго бензина и дизельного топлива из ресурсов ДК «Укргазвыдобування», чтобы в дальнейшем реализовать их сельскохозяйственным предприятиям с дисконтом от среднерыночных цен на момент реализации топлива», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.