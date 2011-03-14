НКРЭ 17 марта рассмотрит вопросы тарифов на электроэнергию и газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на заседании 17 марта намерена рассмотреть вопросы о приведении тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню, а также оптимизацию цен на природный газ для населения.

Об этом говорится в сообщении Комиссии, переданном УНИАН.

Повесткой дня также запланировано рассмотреть вопрос о корректировке действующих тарифов на тепловую энергию для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения.

В НКРЭ пока не комментируют, будут ли на заседании 17 марта повышены соответствующие тарифы на электроэнергию, тепло, а также цены на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, в январе НКРЭ повысила тарифы для населения, которое ежемесячно потребляет более 150 кВт/ч электроэнергии, а также более 250 кВт/час (с электроплитами и/или электроотоплением), на 30% с 1 февраля.

13 июля 2010 года НКРЭ постановлением №812 повысила цены на газ для населения на 50% с августа 2010.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" инициирует повышение цен на газ для населения на 26% после окончания отопительного сезона 2010-2011 года (середина апреля).