В Европе обсудят безопасность АЭС после событий в Японии

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР проведет во вторник, 15 марта, встречу с представителями национальных регуляторов в сфере ядерной энергетики.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в венгерском председательстве в ЕС.

Там отметили, что решение об использовании ядерной энергетики относится исключительно к компетенции стран-членов ЕС.

Вместе с тем решение провести встречу вызвано последними событиями в Японии, где в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами возникла сложная обстановка на ряде АЭС страны и, прежде всего, на АЭС «Фукусима», где произошло несколько взрывов.

В целом на сегодня 14 стран-членов ЕС используют ядерную энергетику.