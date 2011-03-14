НАК «Надра Украины» завершила 2010 год с прибылью 5 млн. грн. (уточненные данные)

НАК «Надра Украины» завершила 2010 год с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составлял 34,999 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2010 году НАК "Надра Украины" увеличила чистый доход на 3,7% по сравнению с 2009 годом – до 148,327 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 5,2% – до 180,519 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.