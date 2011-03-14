Стамбул. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил Турции закупать электроэнергию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение украинский премьер озвучил сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что со стороны турецкого коллеги услышал заинтересованность в таком предложении.

«Что касается экспорта электроэнергии в Турцию, то этот вопрос в связи с тем, что у нас есть такая возможность, начал обсуждаться. Премьер-министр (Турции – УНИАН) заинтересовался этим предложением», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, чтобы поручить профильным министрам обеих стран изучить вопрос о возможности закупки Турцией электроэнергии в Украине.

В этом контексте Н.АЗАРОВ отметил, что в Украине планируется строительство третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. «То есть на турецкий рынок мы могли бы выйти с хорошей серьезной перспективой», – сказал он.