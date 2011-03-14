Азаров: в Украине нет оснований менять планы по развитию атомной электроэнергетики

Стамбул. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине нет оснований менять планы по развитию атомной электроэнергетики в связи с авариями на АЭС в Японии в результате землетрясения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Украина располагается в сейсмически безопасной зоне.

«Большая часть территории Украины, по крайней мере та часть, на которой размещены атомные электростанции, находится в сейсмически безопасной зоне, и поэтому такой важный фактор, как титаническая активность, техническая опасность, которые и привели к возникновению такой ситуации в Японии, для Украины не являются опасными», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что, учитывая аварию на Чернобыльской АЭС, на украинских АЭС чрезвычайно актуален вопрос соблюдения технологических норм.

«Я думаю, что безопасное использование атомной энергетики возможно. Альтернативы этому нет. И только очень богатые страны могут себе позволить рассуждать, подчеркиваю, рассуждать о возможности закрытия имеющихся атомных электростанций», - сказал Н.АЗАРОВ.