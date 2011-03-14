Правительство Японии: вероятность плавления топливных сборок на трех реакторах АЭС высока

Вероятность плавления топливных сборок на всех трех реакторах японской АЭС "Фукусима-1" высока.

Это подтвердил на ежевечерней пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает РИА «Новости».

"Вероятность плавления (топливных сборок) высока. Вероятность для всех (трех реакторов) одинакова", - цитирует слова Ю.ЭДАНО агентство Jiji.

При этом Ю.ЭДАНО отметил, что угрозы воздействия радиации на людей в настоящее время нет. "Мы проводим тщательный мониторинг. Вероятность того, что влияние (радиоактивное) распространится на людей, нет", - подчеркнул представитель Кабмина Японии.

В свою очередь замглавы компании-оператора АЭС Tokyo Electric Company (TEPCO) ранее заявил японскому телеканалу TBS о том, что ситуация с охлаждением второго реактора АЭС "Фукусима-1" "крайне тяжелая".

В понедельник утром на японской АЭС «Фукусима-1» произошел второй взрыв на третьем энергоблоке. Реактор, по данным властей, не пострадал. Официальные лица уже сообщили об угрозе третьего взрыва – на втором реакторе отключилась система охлаждения.