Лисичанский НПЗ в январе-феврале увеличил переработку на 17%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-феврале т.г. увеличил переработку нефтяного сырья на 17,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 809,4 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-феврале т.г. на Лисичанский НПЗ увеличились на 8,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 811,3 тыс. тонн.

За два месяца т.г. Лисичанский НПЗ увеличил производство бензина на 11,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 237,4 тыс. тонн, дизельного топлива – на 26,6% – до 246,4 тыс. тонн, мазута – на 14,7% – до 267,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.