В Тернопольской области бензин за неделю подорожал на 68-74 коп.

В Тернопольской области бензин на прошлой неделе подорожал на 68-74 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 8,22% – с 8,27 до 8,95 грн./л, бензин марки А76 – на 9,34% (с 7,92 до 8,66 грн./л), бензин марки А92 – на 8,6% (с 8,45 до 8,9,18 грн./л), бензин марки А95 – на 8,05% (с 8,81 до 9,52грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 8,75-9,25 грн./л, на бензин марки А76/80 – 8,4-8,95 грн./л, на бензин марки А92 – 8,9-9,45 грн./л, на бензин марки А95 – 9,3-9,85 грн./л.