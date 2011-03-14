Донецкий губернатор: в регионе нет механизмов для сдерживания цен на бензин

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК признает, что в регионе нет механизмов для сдерживания цен на бензин и горюче-смазочные материалы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, комментируя тот факт, что на автозаправках области значительно подорожал бензин. «Горюче-смазочные средства – механизмов (регулирования цены – УНИАН) здесь у нас нет никаких», – сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он добавил: «Мы не производим ни одного литра бензина практически на территории области, все это привозное».

По словам губернатора, только аграрии области под посевную кампанию могут пользоваться льготами на горюче-смазочные материалы, предоставляемые государством. «Государство под посевную кампанию нам дает определенную часть, скажем так, более дешевого дизельного топлива и бензина для обеспечения посевной на весенне-полевые работы», – сказал А.БЛИЗНЮК, подчеркнув, что «все остальное регулирует рынок».

В настоящее время в Донецке стоимость одного литра бензина колеблется в пределах от 9,45 грн. до 10,25 грн.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года по результатам совещания экспертно-аналитическая группа рекомендовала установить верхнюю границу ценового коридора в размере, который не должен превышать 9,5 грн./л на бензин А-95 и 9 грн./л – на дизельное топливо.

Сегодня, 14 марта, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило, что на сегодняшний день 80% автозаправочных станций (АЗС) в стране продают бензин А-95 по цене ниже 9,5 грн./л.