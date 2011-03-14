Германия объявила мораторий на продление срока эксплуатации АЭС

Брюссель. В Германии объявлен мораторий на 3 месяца на продление сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС).

Как сообщает сегодня AFP, об этом заявила сегодня на пресс-конференции федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Она отметила, что события, происходящие в Японии, «меняют ситуацию также и в Германии».

«Мы не можем делать вид, будто ничего не случилось», - сказала канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, осенью 2010 года немецкий Бундестаг в среднем на 12 лет продлил сроки эксплуатации 17-ти АЭС Германии.

Продление сроков эксплуатации АЭС было одним из предвыборных обещаний консерваторов во главе с А.МЕРКЕЛЬ и либералов Германии.

Все АЭС страны должны были быть выведены из эксплуатации до 2020 года, согласно принятому в 2002 году закону коалицией социал-демократов и «зеленых».