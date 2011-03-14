Япония попросила помощи у МАГАТЭ в ликвидации аварий на АЭС

Япония официально попросила помощи у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи со сложной ситуацией на аварийных японских АЭС, сообщает РИА «Новости».

По словам главы МАГАТЭ Юкии АМАНО, японские власти попросили МАГАТЭ прислать группу специалистов, чтобы помочь в ликвидации аварии на АЭС "Фукусима-1", где в результате мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов.

Японским энергетикам пока не удается справиться с ситуацией, работа идет с переменным успехом. После ухода охлаждающей жидкости из второго реактора, техникам удалось частично погрузить топливные сборки в воду, однако позже агентство Киодо сообщило, что топливные стержни вновь оголены. "В этих крайне сложных условиях японские власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на АЭС и обеспечить их безопасность", - сказал Ю.АМАНО.

Глава МАГАТЭ подтвердил, что в результате землетрясения корпуса реакторов на японских АЭС повреждены не были. "Атомные станции подверглись действию землетрясения, затопления, они лишились электроснабжения. Но корпуса реакторов устояли, радиоактивный уровень ограничен", - говорится в заявлении.

В понедельник генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил о высокой вероятности плавления топливных сборок на всех трех реакторах АЭС "Фукусима-1".

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. Число погибших и пропавших без вести превысило пять тысяч человек. Ранее сообщалось, что только в префектуре Мияги число погибших может достичь 10 тысяч человек.

На АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2"после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1"специалистам удалось вывести часть газа, скопившегося в защитной оболочке реактора, устранив угрозу ее разрушения. Однако 12 марта на этой АЭС произошел взрыв, пострадали четыре человека. Была объявлена эвакуация в радиусе 20 километров вокруг "Фукусимы-1". В понедельник взрыв произошел на третьем энергоблоке этой же станции.