На японской АЭС "Фукусима-Дайичи" произошел взрыв и выброс радиации

На японской атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", пострадавшей в результате сильного землетрясения, произошел четвертый взрыв за последние четыре дня.

В результате взрыва начался пожар, который на данное время уже потушен, передает Радио «Свобода».

Власти сообщают, что произошла утечка радиации, уровень которой в окрестностях АЭС может быть "опасным для здоровья". Сообщается, что спустя несколько часов слаборадиоактивное облако может достигнуть Токио. "Фукусима-Дайичи" находится более чем в 200 километрах к северу от Токио.

Премьер-министр Японии Наото КАН призвал людей, живущих в радиусе 30 километров от станции, не выходить из домов. Большая часть населения 20-километровой зоны ранее была эвакуирована.

Аварийная ситуация возникла на АЭС после сильнейшего землетрясения. После землетрясения вышла из строя система охлаждения реакторов, которая до сих пор не заработала в полном объеме. Н.КАН признал, что повышается угроза полного расплавления ядерного топлива.