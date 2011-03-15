ООН: бедствие в Японии актуализировало проведение саммита по ядерной безопасности в Киеве

Стихийное бедствие в Японии актуализировало необходимость проведение саммита по ядерной безопасности в апреле в Киеве.

Об этом в понедельник во время телефонного разговора заявили Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкио АМАНО, сообщает Центр новостей ООН.

В свою очередь гендиректор МАГАТЕ заверил, что опасности на ядерных реакторах Японии нет. По его словам, утечка радиации из реакторов минимальна и не может привести к негативным последствиям для здоровья.

Генеральный секретарь ООН и глава МАГАТЭ также отметили важность предстоящего саммита по ядерной безопасности в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и под эгидой ООН состоится международный саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии. Саммит пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-й годовщины Чернобыльской трагедии.