«Энергоатом» усиливает контроль за работой АЭС в связи с событиями в Японии

В связи с тем, что землетрясение в Японии вызвало аварийные отключения энергоблоков на АЭС "Фукусима-1", компания «Энергоатом» усилила контроль за поддержкой рабочего состояния основных и вспомогательных установок электростанций и сетей Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, переданном агентству УНИАН.

«Мы должны учесть уроки из ситуации на японских АЭС, возникшей в результате землетрясения, и сделать надлежащие выводы. Не исключено, что нам придется сместить приоритеты в программах повышения безопасности и надежности украинских АЭС », - отметил президент компании НАЭК« Энергоатом »Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

Учитывая события в атомной энергетике Японии, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подписал приказ об обеспечении устойчивого функционирования АЭС. Руководящий состав компании "Энергоатом" обязан вести круглосуточное дежурство в телефонном режиме. Приказ обязывает в часы максимальных нагрузок не допускать оперативного переключения, вывода на текущий ремонт и испытания установок, что может создать угрозу потери генерирующих мощностей и обесточивания потребителей.

В тоже время директоры украинских АЭС должны ужесточить режим их работы, уточнить планы эвакуации и взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти (МЧС, Госводхоз и т.д.), предприятиями и организациями в случаях возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций. Необходимо также провести анализ, оценить возможные угрозы (внутренние и внешние) возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах и их последствия.

Также сообщается, что на украинских АЭС будет проведена проверка готовности системы аварийного реагирования, системы оповещения и связи, обеспечена готовность персонала аварийных групп и бригад к реагированию в случае возникновения аварии. На украинских станциях ужесточен режим охраны, сделан акцент на строгое соблюдение пропускного режима, а также принят ряд других мер.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.