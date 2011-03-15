Львовские школы переходят на альтернативные источники энергии

В львовских школах начали установку комбинированных систем генерирования электроэнергии от ветра и солнца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, уже установлена система генерирования электроэнергии от ветра и солнца в львовской школе №72.

«Мощность установки не очень большая, в основном это сделано в учебных целях для демонстрации ученикам работы возобновляемых источников энергии на практике, что позволяет обеспечивать защиту климата и снижать выбросы парниковых газов», - отмечается в сообщении.

Как добавила начальник отдела энергосбережения Управления экономики Львовского городского совета Василиса ГОРБАНЬ, «Львов – за эффективное использование энергоресурсов. В городе уже есть положительный опыт использования альтернативных источников энергии, а именно: установлены солнечные коллекторы на крыше учебно-воспитательного комплекса «Арника» Железнодорожного района для обеспечения горячего водоснабжения бассейна. Сегодня все желающие смогут увидеть, как работает такая установка в 72-й школе».

Как сообщалось, 10 февраля 2010 года Львов подписал «Соглашение мэров», согласно которому город обязался поддерживать инициативу Европейской комиссии по разработке и внедрению в городах 10-летних планов сокращения потребления энергоресурсов не менее чем на 20% существующего уровня с применением возобновляемых источников энергии.

Сейчас город работает над разработкой Плана действий для стабильного энергетического развития города (SEAP). В рамках SEAP осуществляется подготовка муниципального энергетического плана города.